Wall Street chiude in negativo: Dow Jones -2,67%, Nasdaq -3,48%

Altra seduta negativa per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones perde il 2,67% attestandosi a quota 23.019,71 punti, mentre il Nasdaq cede il 3,48% a 8.263,23 punti. In calo ancora l'indice Standard and Poo'rs 500 che lascia sul terreno il 3,07% a 2.736,49 punti.