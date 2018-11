Wall Street chiude in forte rialzo: Dow Jones +2,50%, Nasdaq +2,95%

Chiusura in forte rialzo per Wall Street dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha spiegato che i tassi di interesse sono di poco al di sotto del livello neutro. Il Dow Jones ha guadagnato il 2,50% a 25.366,64 punti, il Nasdaq il 2,95% a 7.291,59 punti e l'indice Standard and Poor's 500 il 2,30% a 2.743,78 punti.