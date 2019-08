Wall Street chiude in forte calo: Dow Jones-3,05%, Nasdaq -3,02%

Chiusura in forte calo per Wall Street sulla scia dei timori di una nuova recessione. Il Dow Jones, nella sua peggiore giornata del 2019, ha perso il 3,05% a 25.479,15 punti, il Nasdaq il 3,02% a 7.773,94 punti mentre l'indice Standard and Poor's 500 il 2,93% a 2.840,55 punti.