Wall Street chiude in calo: Dow Jones -2,02%, Nasdaq -1,63%

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Sulla Borsa di New York pesano le decisioni della Fed di alzare i tassi e i timori per uno shutdwon. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones segna una perdita del 2,02% a 22.853 punti, mentre il Nasdaq cede l'1,63% a 6.528 punti. In calo anche lo S&P che lascia sul terreno l'1,59% a 2.467 punti.