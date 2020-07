Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,04%, Nasdaq -2,13%

Chiusura contrastata per Wall Street, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,04% a 26.085,80 punti e il Nasdaq che ha perso il 2,13% a 10.390,84 punti. Chiusura in terreno negativo per l"indice S&P500 che cede lo 0,94% a 3.155,22 punti.