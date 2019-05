Wall Street chiude contrastata: Dow Jones +0,02%, Nasdaq -0,26%

Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street, al termine di una seduta volatile per le incertezze sulle trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, l'indice Dow Jones sale dello 0,02% attestandosi a quota 25.970,65 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,26% a 7.943,32 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500, che lascia sul terreno lo 0,15% a 2.879,69 punti.