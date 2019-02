Wall Street apre in lieve calo: Dow Jones -0,02%, Nasdaq -0,19%

Apertura in lieve calo per Wall Street nonostante i buoni dati sul Pil. Il Dow Jones perde lo 0,02%, il Nasdaq lo 0,19% mentre l'indice Standard and Poor's 500 lo 0,13%. A pesare, secondo molti analisti, sarebbe anche il fallimento del vertice in Vietnam tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un.