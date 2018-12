Wall Street apre in forte rialzo dopo tregua dazi: Dow Jones +1,63%

Apertura in forte rialzo per Wall Street dopo l'accordo tra Usa e Cina per una tregua sui dazi commerciali. L'indice Dow Jones sale dell'1,63% a 25.954,24 punti, il Nasdaq guadagna l'1,82% a 7.463,65 punti mentre lo Standard & Poor's 500 segna un aumento dell'1,38% a 2.798,35 punti.