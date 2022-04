Wall Street affonda: Down Jones -2,77%, Nasdaq -4,17%

Wall Street affonda.

Alla Borsa di New York l'indice Dow Jones perde il 2,77% attestandosi a quota 32.978,52 punti, mentre il Nasdaq cede il 4,17% a 12.334,64 punti appesantito da Big Tech sotto pressione con Amazon che chiude in calo del 14%. Male anche l'indice S&P 500 che lascia sul terreno il 3,63% a 4.131,76 punti. Il Nasdaq chiude aprile come il mese peggiore dal 2008.