Von der Leyen: "L'Ue investa di più come raccomanda Draghi"

"Un tema centrale è quello degli investimenti. L'Europa deve investire di più, ma anche meglio. Questa era una raccomandazione chiave della relazione Draghi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando alla plenaria dell'Europarlamento la proposta di bilancio pluriennale. "Il bilancio odierno è un mosaico di 52 programmi. Ciò significa troppe dotazioni e troppa complessità per le imprese e gli enti locali che dipendono dal nostro bilancio. Abbiamo bisogno di un bilancio accessibile ai nostri agricoltori e ricercatori, alle nostre aziende - grandi e piccole -, alle nostre regioni e ai nostri partner internazionali", ha aggiunto.