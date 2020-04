Von der Leyen: "Dall'Eurogruppo è arrivato risultato cruciale"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto sapere di accogliere "con favore il risultato cruciale raggiunto dall'Eurogruppo e il sostegno a Sure per mantenere le persone al lavoro". In un tweet ha anche precisato che l'esecutivo da lei guidato promuoverà "un recovery plan e un Quadro finanziario pluriennale rafforzato, in collaborazione con il presidente del consiglio europeo Charles Michel e altre istituzioni",