Ceo Volkswagen: "Previsti 50mila licenziamenti in tutto il mondo"

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Ceo del gruppo Volkswagen Oliver Blume ha affermato per la prima volta in una lettera ai dipendenti che: "Secondo alcuni calcoli si potrbbero perdere circa 50mila posti di lavoro in tutto il mondo". Wolfsburg, infatti, punta a ridurre i costi generali tagliando i fondi previsti per il personale". Attualmente sono in corso delle valutazioni, ma non appena saranno prese delle decisioni, forniremo informazioni trasparenti e complete" si legge nella lettera di Blume.