I primi numeri ufficiali

Ceo Volkswagen: "Previsti 50mila licenziamenti in tutto il mondo"

Dopo i licenziamenti già in atto nelle sedi tedesche potrebbero essercene altri nel resto del mondo

13 Lug 2026 - 13:40
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© Italy Photo Press

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Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Ceo del gruppo Volkswagen Oliver Blume ha affermato per la prima volta in una lettera ai dipendenti che: "Secondo alcuni calcoli si potrbbero perdere circa 50mila posti di lavoro in tutto il mondo". Wolfsburg, infatti, punta a ridurre i costi generali tagliando i fondi previsti per il personale". Attualmente sono in corso delle valutazioni, ma non appena saranno prese delle decisioni, forniremo informazioni trasparenti e complete" si legge nella lettera di Blume.

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Ricordiamo che in Germania è già in atto un taglio di 50mila posti di lavoro e, secondo recenti indiscrezioni dei media tedeschi, si parlerebbe di ulteriori licenziamenti.

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