Voglia di gelato, quello "vero", dopo festa solo "virtuale" del 24 marzo scorso: oggi è il Gelato Day 2020

Il crollo del turismo a causa dell`emergenza coronavirus mette a rischio i 74mila posti di lavoro garantiti fino a oggi nel settore del gelato artigianale made in Italy. E` l`allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione del "Gelato Day" in tutta la Penisola il 24 settembre. Dopo il periodo di lockdown a 6 mesi esatti dall'obbligata festa virtuale del 24 marzo, torna la Giornata Europea del Gelato Artigianale.

Una stagione in tono minore - A pesare è stata soprattutto l`assenza dei 16 milioni dei cittadini stranieri che non sono venuti in vacanza in Italia durante i mesi di luglio, agosto e settembre. La stagione turistica 2020 è stata interamente penalizzata dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontare l`emergenza covid, secondo l`analisi Coldiretti su dati Bankitalia.

Il giorno della rivincita - Quella del 24 settembre è una data simbolica: a sei mesi esatti dalla Giornata Europea del Gelato Artigianale del 24 marzo, celebrata quest’anno, per la prima volta nella sua storia, solo virtualmente causa lockdown, tornano gli appuntamenti golosi dedicati ad uno dei prodotti gastronomici più amati di sempre, nonché l’unico cui finora l’Unione Europea abbia dedicato una giornata ad hoc.

Il gusto dell'anno - Il gelato day 20202 fa ben sperare per una immediata ripresa di un settore, come altri, fortemente in crisi. Per i più golosi, il protagonista sarà lo yogurt variegato alla fragola, il Gusto dell’Anno 2020, scelto dall’Olanda, che le gelaterie aderenti ad Artglace proporranno accanto alle loro più amate creazioni, ma non solo: varie iniziative si svolgeranno in tutta Italia per celebrare e sostenere questo ineguagliabile dolce e tutta la sapienza artigiana che c’è dietro. E non mancheranno i social: le gelaterie potranno collegarsi alle pagine ufficiali del Gelato Day inviando foto e video del "loro" gusto dell’anno.

Al banco e a domicilio - Anche per fare fronte alle difficoltà di recarsi in gelateria in tempo di covid, sono quindi proliferate iniziative online, eventi social e, ovviamente, servizi di delivery, che hanno rappresentato un vero e proprio boom per il settore. Come riporta l’Osservatorio “Gelato Delivery”, gli ordini di gelato sono cresciuti del +350% nel periodo da gennaio a maggio, con un incremento del 215% nell’ultimo anno. Un dato indicativo della strada intrapresa anche dalle gelaterie: con un’impennata degli ordini registrata agli inizi di giugno, le gelaterie si sono adeguate ai tempi sfruttando strade alternative e nuovi canali di vendita.