Vittoria meno netta del previsto per Modi: le conseguenze su azioni e obbligazioni dell’India

CRESCITA CON BENEFICI NON PER TUTTI

L’alto livello di crescita non ha portato benefici per tutti e, prosegue Akintewe, il risultato delle elezioni potrebbe fungere da importante catalizzatore per il governo che dovrà riorientare il proprio operato. Tuttavia, non si tratta di sfide facili da affrontare. Tra le priorità c’è quella di sviluppare un settore manifatturiero vitale al fine di creare un maggior numero di posti di lavoro meglio retribuiti e continuare a promuovere riforme che rafforzino l'economia e producano le risorse necessarie al governo per la transizione economica, ad esempio attraverso la privatizzazione delle aziende di Stato e la monetizzazione degli asset.