Visco: "In Italia manca classe imprenditoriale del boom economico"

Secondo Ignazio Visco "in Italia non siamo riusciti a creare una classe imprenditoriale come quella che ha consentito il miracolo economico del dopoguerra".

Il governatore della Banca d'Italia ha ricordato come, dopo la flessibilità introdotta negli anni '90 con misure "importanti", le imprese "avrebbero dovuto fare investimenti che non hanno fatto e la flessibilità stata utilizzata per ridurre il salario".