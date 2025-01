Villa Grande rimane proprietà di Fininvest: scelta come sede istituzionale a Roma

È ufficiale: Villa Grande, l’iconica residenza sull'Appia Antica a Roma, non sarà messa in vendita. La conferma, riportata dal Sole 24 Ore, arriva da fonti vicine al Gruppo Fininvest, mettendo fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Sebbene fosse stata valutata la possibilità di cedere l’immobile con il supporto di Sotheby’s, il Gruppo ha optato per un cambio di strategia, decidendo di destinare la villa a sede di rappresentanza nella Capitale.