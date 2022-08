Via libera al bonus "padri separati": assegni fino a 800 euro

La misura -

decreto Sostegni

vincoli da rispettare

genitore in stato di bisogno

maggiorenni portatori di handicap

Il complicato iter di scrittura del decreto attuativo è finalmente pronto. Dopo mesi diventa realtà la norma che introduce il cosiddetto "bonus padri separati". Nonostante la norma, contenuta inizialmente già neldel maggio del 2021, si riferisca a entrambi i genitori, la formula abbreviata è dovuta la fatto che sono più i padri che le madri a dover versare gli alimenti. In ogni caso, isono gli stessi per entrambi i genitori: "ll contributo - si legge nel testo - spetta alche deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figligrave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore".

A chi si rivolge -

stato civile

"genitori divorziati o separati"

coppie di fatto

La norma, per la quale sono stati destinati 10 milioni di euro, non impone un particolare. Anzi, i tempi per l'approvazione del decreto si sono dilungati proprio perché la sua formulazione iniziale era stata definita inapplicabile in quanto discriminatoria. Il punto considerato problematico riguardava l'aver destinato il sostegno ai, formula che di fatto escludeva dai beneficiari le

I vincoli di reddito -

ridotto o sospeso la propria attività

riduzione del reddito di almeno il 30%

Nello specifico il reddito del richiedente, nell'anno in cui si chiede il sostegno, deve essere "inferiore o uguale" a 8.174,00 euro. Per poter beneficiare dell'aiuto chi è tenuto a pagare gli alimenti deve aver "lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per unarispetto a quello percepito nel 2019". Il contributo, precisa poi la norma, viene "erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022".

Tempi e modi di erogazione -

fino a esaurimento fondi

presentare una domanda

modalità e scadenze

L'assegno, il cui valore verrà stabilito in base alle condizioni del richiedente, verrà versato in una soluzione unica e per un massimo di un anno,. Per ricevere il sostegno sarà necessariocontenente, fra l'altro, l'importo dell'assegno di mantenimento e l'ammontare delle somme non versate dall'ex coniuge, ma per conoscerebisognerà attenderne la pubblicazione su sito del dipartimento per politiche della famiglia.