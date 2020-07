Vertice Ue, fonti: ok alla soluzione sullo stato di diritto

La soluzione sul rispetto dello stato di diritto al vertice Ue è stato adottato da tutti i leader ad acclamazione. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Fonti italiane affermano invece che "si sta ancora discutendo per ridurre la portata del 'super freno' ". Il premier Conte sta ancora trattando sulla governance e sul meccanismo del "super brake" che consente di mettere in discussione l'attuazione delle riforme in fase di erogazione del Recovery Fund.