Vertice Ue, Conte: "Stanotte la svolta, cauto ottimismo"

"Stanotte c'è stata una svolta: dobbiamo essere ancora cauti ma direi che sono cautamente ottimista". Lo ha affermato Giuseppe Conte a margine del Consiglio europeo . Intanto, secondo fonti Ue, i leader dei Paesi frugali hanno aperto alla possibilità di dare il loro ok ai 390 miliardi di sussidi per il Recovery Fund, che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sta preparando in vista della plenaria del vertice Ue.

"Non stiamo scherzando. Stiamo offrendo una risposta europea e non possiamo scherzare più. Lo dobbiamo ai nostri cittadini colpiti dalla gravità delle conseguenze della crisi: non è tempo di tergiversare", ha aggiunto Conte. Ma "fino a quando non c'è la stretta finale e non valutiamo tutti gli aggiornamenti e le poste contabili dobbiamo essere cauti".

Il premier italiano ha quindi assicurato che si batterà "fino alla fine perché le risorse siano cospicue e favoriscano la ripresa. La soglia dei 400 miliardi sui contributi a fondo perduto, che non dovrebbe essere ridotta, ha richiamato tutti al buon senso". Inoltre sul Recovery Fund, ha affermato, "il sistema di controllo e di verifica spetta agli organi comunitari, su questo non mollo".

"Domenica c'è stato un duro confronto e ho spiegato che dobbiamo avere un limite per la dignità dell'Italia e degli altri Paesi. Se il piano viene riempito di ostacoli che ne compromettono l'efficacia non serve a nulla. Ho richiamato tutti a un'assunzione di responsabilità. Stiamo offrendo una risposta europea, non possiamo guardare il nostro ombelico nazionale", ha sottolineato Conte.