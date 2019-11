Venezia, Confindustria: "Si vada avanti con il Mose"

Mentre Venezia sta lottando con l'alta marea, Confindustria auspica che "il Mose funzioni". Lo afferma il presidente Vincenzo Boccia spiegando: "Siamo all'ultimo miglio. Sarebbe un peccato non proseguire, al di là di quello che è accaduto in passato. Ci auguriamo che questa opera possa essere significativa e importante per il nostro Paese".