Vacanze, raffica di rincari: il Codacons lancia l'allarme

Ufficio stampa

E' stangata sulle vacanze estive degli italiani, dai trasporti agli ombrelloni: il Codacons lo denuncia in un'indagine sul trend di prezzi e tariffe nel turismo. Una villeggiatura di 10 giorni, dicono all'associazione consumatori, costa in media l'11% in più rispetto al 2020, con la spesa pro capite cresciuta di 98 euro tra spostamenti, alloggi e servizi. Si passa infatti dagli 898 euro di un anno fa agli attuali 996 euro.