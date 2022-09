Vacanze a settembre, la scelta di quasi 9 milioni di italiani

Quasi 9 milioni di italiani - per l'esattezza 8,8 milioni - hanno scelto il mese di settembre per le loro vacanze, o almeno per trascorrere parte di queste.

È quanto emerge da u n'analisi Coldiretti/Ixè , elaborata in occasione dell'ultimo weekend dell'estate 2022 da bollino rosso per il controesodo. A intasare le strade del Paese non ci saranno infatti solo i vacanzieri di ritorno dai loro soggiorni, al contrario saranno tanti gli italiani che approfitteranno del primo fine settimana di settembre per partire . Per molti in realtà si tratta in realtà di un bis della vacanza, anche solo per pochi giorni.