Usa, la società Tupperware avvia la procedura di fallimento: in difficoltà da anni

L'americana Tupperware, conosciuta per i suoi contenitori per conservare il cibo, ha annunciato di aver avviato la procedura di fallimento. La società, in attività da 78 anni, negli ultimi anni si è ritrovata sempre più in difficoltà nonostante i tentativi di riposizionarsi verso un pubblico più giovane. Ultimamente, ha infatti ammesso l'ad Laurie Ann Goldman, "la posizione finanziaria della società è stata gravemente influenzata dal difficile contesto macroeconomico".