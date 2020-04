Usa, la Fed lascia invariati i tassi d'interesse: fra 0 e 0,25%

La Federal Reserve statunitense lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Il coronavirus pone grandi rischi nel medio termine e la Fed si impegna a usare tutti gli strumenti a sua disposizione per l'economia. I tassi di interesse resteranno fermi ai livelli attuali fino a che la banca centrale non avrà fiducia che l'economia avrà superato l'emergenza.