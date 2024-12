La Fed, la Federal Reserve degli Stati Uniti, ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli a una forchetta compresa fra il 4,25 e il 4,5 per cento. Si tratta della terza riduzione consecutiva operata dalla Banca centrale Usa dopo quelli di settembre (mezzo punto) e novembre (0,25 per cento). Per il 2025 la banca prevede altri due tagli per un totale di mezzo punto, rispetto ai quattro previsti a settembre.