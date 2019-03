Usa, Fed conferma i tassi di interesse: nessun aumento nel 2019

La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, segnala che non ci saranno rialzi dei tassi di interesse nel 2019 (con un solo rialzo previsto per il 2020). In considerazione del rallentamento della crescita e delle dinamiche dell'inflazione americana, i tassi di interesse si confermano tra il 2,25% e il 2,50%. Riviste le attese sul Pil, che dovrebbe crescere del 2,1% (contro il 2,3% stimato a dicembre), e sull'inflazione, data all'1,8%.