Usa creano a novembre 64.000 posti, disoccupazione al 4,6%

17 Dic 2025 - 01:51
L'economia americana ha creato in novembre 64.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti che scommettevano su quota 50.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%. I dati sul mercato del lavoro sono stati pubblicati in ritardo a causa dello shutdown. 

