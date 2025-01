Urso: "Ok a target 2035 sulle auto, ma servono incentivi Ue"

"In tutti i nostri documenti riaffermiamo il target (di zero emissioni) del 2035, che vogliamo raggiungere con una impresa, e quindi un lavoro europeo, pienamente in vigore. Chiediamo di rivedere in maniera complessiva e strutturale e strategica le modalità con cui raggiungere questo obiettivo: per questo ho detto con estrema chiarezza che vogliamo rivedere i meccanismi infernali delle multe sulle case automobilistiche". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo "un piano di incentivi europeo omogeneo e duraturo nel tempo per facilitare l'acquisto di auto ecologicamente sostenibili".