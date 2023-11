Ministro Urso: "Da norme su imballaggi pesante impatto sull'Italia"

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso è volato a Strasburgo alla vigilia del voto sul regolamento europeo sugli imballaggi: "Sono venuto qui per incontrare come doveroso tutte le delegazioni italiane al Pe per chiedere loro di fare squadra con le nostre istituzioni e le nostre imprese, a sostegno del sistema industriale e sociale italiano, a cominciare dal cruciale dossier sugli imballaggi".

Il ministro ha quindi sottolineato che il regolamento "avrebbe un impatto molto pesante sul nostro sistema produttivo, ove non fosse modificato sostanzialmente".