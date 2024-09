"L'Italia è l'unico paese che ancora non produce energia nucleare. Entro la fine di quest'anno, presenteremmo un quadro normativo e stiamo lavorando a una Newco italiana, con partner tecnologici stranieri, che consenta a breve di produrre in Italia reattori nucleari di terza generazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.