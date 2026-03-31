Unilever cede la divisione "Foods" a McCormick per creare un gigante globale del settore alimentare
Sotto l'ombrello di Unilever Food convivono marchi presenti sulle tavole di tutto il mondo: Knorr, Hellmann's, Calvé, Carte D'Or, Maille, Maizena, Pfanni
© Ansa
Unilever e McCormick hanno annunciato la firma dell’accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever con McCormick. L’unione darà vita a un "colosso globale nel settore, riunendo due aziende alimentari leader" per un valore complessivo stimato in 65,8 miliardi di dollari (debiti inclusi). Nel dettaglio, l'operazione stima Unilever Foods 44,8 miliardi di dollari e prevede un incasso di 15,7 miliardi.
Dettagli finanziari
La transazione prevede che Unilever e i suoi azionisti ricevano una combinazione proporzionale di azioni ordinarie McCormick con e senza diritto di voto, pari al 65% del capitale sociale della società combinata a piena diluizione, corrispondente a 25,24 miliardi di euro (29,1 miliardi di dollari). Unilever riceverà inoltre 13,62 miliardi di euro (15,7 miliardi di dollari) in contanti. L’operazione rappresenta uno dei più importanti accordi nel settore alimentare degli ultimi anni.
Impatto sul mercato
L’alleanza tra i due gruppi dovrebbe rafforzare la presenza globale, integrando portafogli di prodotti e canali distributivi. Gli analisti sottolineano come la fusione possa ridefinire la competizione nel settore food a livello internazionale.
Marchi iconici
Tra i brand di Unilever ceduti a McCormick ci sono Knorr, famoso per brodi e condimenti; Hellmann’s e Calvé, icone delle maionese e salse; Carte D’Or e Maille, noti per gelati e condimenti gourmet; Maizena, amido di mais versatile; e Pfanni, specialista di patate pronte e puree. Questi marchi sono una presenza iconica e senza tempo di tutti i supermercati internazionali.