Unilever cede la divisione "Foods" a McCormick per creare un gigante globale del settore alimentare

Tra i brand di Unilever ceduti a McCormick ci sono Knorr, famoso per brodi e condimenti; Hellmann’s e Calvé, icone delle maionese e salse; Carte D’Or e Maille, noti per gelati e condimenti gourmet; Maizena, amido di mais versatile; e Pfanni, specialista di patate pronte e puree. Questi marchi sono una presenza iconica e senza tempo di tutti i supermercati internazionali.