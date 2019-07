Unicredit valuta un nuovo piano di esuberi: a rischio 10mila posti

I licenziamenti coinvolgeranno principalmente il personale in Italia, dove la compagnia ha il maggior numero di dipendenti, ma anche altri paesi, hanno spiegato le fonti sentite da Bloomberg. Secondo Bloomberg UniCredit si unisce ad altre grandi banche europee che tagliano i costi e riducono il numero di posti di lavoro mentre cercano di adattarsi a bassi tassi di interesse che rendono più difficile per gli istituti di credito aumentare le entrate. Deutsche Bank ha in programma di tagliare 18mila posizioni in una radicale revisione, mentre Société Générale ad aprile ha annunciato piani per ridurre 1.600 posti di lavoro a livello globale e uscire dalle attività ad alta intensita' di capitale.

Mustier: "Non possiamo far crescere i ricavi, interverremo sui costi" - Il nuovo piano strategico di Unicredit "avrà come presupposto la crescita organica". Questo aveva affermato l'ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, in una intervista a Milano Finanza venerdì scorso, a proposito delle strategie future della banca di piazza Gae Aulenti. Come obiettivo Mustier parla di "efficienza, che sarà una leva fondamentale in un contesto di debole crescita economica e di tassi negativi che ci aspettiamo per i prossimi anni in Europa. In questo contesto - aggiungeva - non è credibile una strategia basata sulla crescita dei ricavi. Bisognerà muovere più leve e lavorare sia sulla stabilizzazione delle fonti di reddito che sul controllo dei costi". Un intervento sui costi, una notizia che aveva messo i sindacati subito in allerta.