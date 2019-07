Deutsche Bank, scatta il piano per la maxi-ristrutturazione: tagliati 18mila posti entro il 2022

"La ristrutturazione porterà una riduzione" di circa 18mila posti di lavoro a circa 74mila persone, ha annunciato Deutsche Bank, spiegando di volere in questo modo ridurre i costi annuali di 6 miliardi di euro e ritrovare la redditività.



Creata bad bank per 74 miliardi di euro - Entro la fine del 2022 i costi totali dell'operazione saranno di 7,4 miliardi. Nel maxi piano di ristrutturazione, annunciato con una nota al termine del board, sono state inserite diverse misure, a partire da una riduzione del 40% degli asset allocati in corporate e investment banking e l'uscita dal Global equity, insieme alla creazione di una bad bank in cui saranno trasferiti asset per 74 miliardi di euro. Il piano, si legge nella nota, punta a consentire a Deutsche Bank di concentrarsi e investire nelle sue attività "core".



Oltre alla cessione degli asset, Deutsche Bank ridurrà la leva finanziaria di 288 miliardi di euro. E' inoltre prevista l'uscita dalle attività azionarie di trading, concentrandosi su quelle di equity capital market. Le attività principali saranno quelle di banca di investimento, di finanziamento, mercati valutari, consulenza, gestione risparmio e private.



Non ci sarà un aumento di capitale - Per finanziare il piano non sarà richiesto un aumento di capitale ai propri soci. Il board ha stabilito che l'attuale livello di capitale è "forte" e che "le attività future possono essere adeguatamente svolte" con una richiesta di capitale più basso. Dopo una consultazione con le autorità di vigilanza, Deutsche avrà un livello di capitale Cet1 minimo del 12,5%.