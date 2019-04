Deutsche Bank e Commerzbank annunciano lo stop alla fusione

"Dopo un'attenta analisi, il consiglio di gestione di Deutsche Bank ha concluso che una combinazione con Commerzbank non avrebbe creato sufficienti benefici per compensare i rischi di esecuzione addizionali, i costi di ristrutturazione e i requisiti di capitale associati a una integrazione di tali dimensioni. Ne consegue, che le due banche hanno deciso di interrompere le discussione", si legge nella nota diffusa da Deutsche Bank. "L'istituto continuerà ad esaminare tutte le alternative per migliorare la redditività nel lungo termine e i ritorni per gli azionisti".



Deutsche Bank presenterà venerdì i conti trimestrali, ma nella stessa nota anticipa qualche risultato. L'istituto tedesco si attende di chiudere il primo trimestre dell'anno con un utile di circa 200 milioni di euro e ricavi per circa 6,4 miliardi di euro, inclusi 3,3 miliardi di euro generati dalla divisione di Corporate & investment banking. Il Common Equity Tier 1 ratio, principale indicatore di solidità patrimoniale, è tteso a circa il 13,7% alla fine del trimestre. I ricavi sono leggermente superiori alle stime di 6,35 miliardi del consensus raccolto da Bloomberg.