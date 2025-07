Il consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell'offerta sull'ops per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all'autorizzazione del golden power non è soddisfatta. I vertici di Bpm "hanno privato i propri azionisti del dialogo, che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti", si legge in una nota ufficiale.