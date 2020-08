UniCredit, confermata la guidance: nel 2021 utile tra 3 e 3,5 miliardi

UniCredit conferma la guidance al 2021 con un utile netto sottostante per il prossimo anno confermato a 3-3,5 miliardi di euro. Lo si legge nella nota sulla semestrale, in cui l'istituto indica inoltre una buona posizione per rafforzare la base clienti e fornire supporto agli stakeholder. Il gruppo, come già annunciato, rispetterà le raccomandazioni della Bce sui dividendi 2020 e non pagherà dividendi né effettuerà riacquisti di azioni nel 2020.