Un post Instagram di Chiara Ferragni costa 52.000 euro

È Chiara Ferragni l'influencer italiana più cara: un suo post sponsorizzato su Instagram vale 52.600 euro. La cifra arriva da Hopper HQ, agenzia inglese di marketing digitale, che ha stilato la classifica Instagram Rich List 2020.

FERRAGNI BATTE FEDEZ

Chiara Ferragni, che ultimamente ha ampliato il raggio d'azione dei suoi post dedicando storie anche a prodotti per la pulizia della casa e per cucinare dolci, si piazza davanti a Gianluca Vacchi e al marito Fedez, che per ogni post sponsorizzato portano a casa rispettivamente 42mila e 28mila euro. La classifica degli influencer italiani più costosi su Instagram viene completata da Giulia De Lellis e Mariano Di Vaio, con 16mila euro e 12.500 euro.

PRIMO POSTO PER THE ROCK

Niente male come compenso per un semplice post o per una storia su Instagram, ma cifre molto più basse rispetto ai dominatori della classifica, quasi tutti americani. Al primo posto c'è l'attore Dwayne “The Rock" Johnson, che con la semplice imposizione di un post sponsorizzato riesce a guadagnare poco più di un milione di dollari.

CR7 BATTE MESSI

Poco sotto troviamo l'imprenditrice e star televisiva Kylie Jenner, seguita dall'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, che vale 890mila dollari a post grazie ai suoi 225 milioni di follower. Il portoghese stacca nettamente il rivale di sempre Lionel Messi, undicesimo con “solo” 700mila dollari a post, mentre il quarto e il quinto posto vanno a Kim Kardashian e Ariana Grande.

Contenuto a cura di Financialounge.com