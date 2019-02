Un giovane siciliano su due né studia né lavora: maglia nera in Ue

Un giovane siciliano su due non studia, non lavora e non risulta impegnato in un percorso di formazione o tirocinio. Sono i dati Eurostat che analizzano i 25-34enni nel 2017. La maglia nera per i Neet va quindi alla Sicilia che, pur migliorando rispetto al 2016 (quando i Neet erano al 50,5%), fa peggio anche della Guyana francese. La media Ue è al 17,9% mentre la media in Italia è al 30,2%.