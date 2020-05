Ue, via libera a piano di aiuti da 9 miliardi per le aziende italiane

La Commissione Ue ha dato il via libera a un piano "ombrello" del valore di nove miliardi di euro. I fondi sono destinati a interventi a sostegno delle aziende italiane da parte delle Regioni e di altri enti locali. Anche i lavoratori autonomi potranno usufruire degli aiuti, i quali potranno essere utilizzati per sostenere attività direttamente correlate al Covid-19 come quelle per la ricerca del vaccino e la produzione di dispositivi medici.