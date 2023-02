Ue, Vestager: "La competitività deriva dalla concorrenza, non dai sussidi"

Nell'Ue "è importante che la competitività derivi da una concorrenza solida e leale e non dalla spinta artificiale a breve termine che i sussidi possono fornire".

Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, intervenendo alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. "Non tutti gli Stati membri hanno la stessa capacità di spendere. Le gare di sovvenzioni saranno sempre ingiuste, costose per i contribuenti, rischiose per l'integrità del mercato unico".