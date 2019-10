Ue pronta a chiedere "informazioni" sulla Manovra italiana

La Commissione Ue invierà nelle prossime ore una lettera all'Italia per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio . E' quanto si apprende da fonti Ue. Anche altri Paesi, tra cui la Spagna , riceveranno simili richieste di chiarimenti. Intanto nella prima mattinata a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per fare il punto sulla Manovra in vista del vertice di maggioranza delle 17.

Salvini: "Proporremo misure che limitino i danni" - La Lega "si sta preparando a limitare i danni" provocati dal governo giallorosso "e a proporre una contro-Manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo". Lo ha detto Matteo Salvini, aggiungendo: "Poi da Renzi mi aspetto di tutto e di più, uno che porta a casa dei ministri e il giorno dopo fonda un nuovo partito e porta via i ministri al suo vecchio partito, è uno da cui non ci si può aspettare nulla di normale. L'esecutivo sta facendo danni che rischiano di essere irreparabili per gli italiani".