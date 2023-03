Ue: verso ok a un nuovo regime sugli aiuti di Stato

La Commissione Ue europea si appresta nelle prossime ore a dare il via libera al nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato per concedere maggiore flessibilità ai governi dei Ventisette.

Il nuovo quadro normativo fa parte della risposta Ue all'Inflation Reduction Act (Ira) dell'amministrazione di Joe Biden, che al suo interno contiene un maxi-pacchetto di sussidi green da circa 370 miliardi di dollari per le imprese. L'ok arriverà proprio mentre la presidente Ursula von der Leyen si trova in missione negli Stati Uniti, dove venerdì è in programma un faccia a faccia con Biden che avrà l'Ira tra i temi sul tavolo.