Ue, nuove norme su uso dati per le "Big Tech": multe fino a 10% del fatturato

ansa

Le "Big Tech" potrebbero incorrere in multe fino al 10% delle loro entrate annuali se non rispettano le nuove regole Ue sull'utilizzo dei dati, la concorrenza e la moderazione dei contenuti online. Lo annuncia la Commissione europea presentando il suo nuovo pacchetto per regolamentare il mercato digitale. L'esecutivo Ue richiede sanzioni per le piattaforme colpevoli di violare deliberatamente la concorrenza.