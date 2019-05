Ue, ministro Moavero: emettere titoli debito per aiutare il bilancio

"Una nuova risorsa propria per il bilancio della Ue può essere rappresentata dall'emissione di titoli di debito europeo". Lo ha affermato Enzo Moavero Milanesi, ministro degli Esteri, intervenendo all'apertura della conferenza europea The State of the Union a Firenze. "Tutti gli Stati - ha aggiunto - tutte le imprese, quando fanno acquisti maggiori prendono un finanziamento: perché l'Ue non potrebbe fare altrettanto?".