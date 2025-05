Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il mercato unico, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Sono questi alcuni pilastri della riforma del mercato unico elaborata dalla Commissione Ue. Lo scopo è fornire più servizi, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, le più colpite dalla frammentazione normativa, e consentire alle aziende di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore.