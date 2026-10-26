Ue all'Italia: "Valutiamo aiuti Pac contro caro-carburanti"

La Commissione europea "ha preso atto" della richiesta italiana di estendere gli aiuti eccezionali del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale anche all'aumento dei costi dei carburanti agricoli. "Valuteremo le conseguenze legali e giuridiche e vi faremo sapere, ma penso che senz'altro l'argomentazione che hai presentato sia valida e dobbiamo affrontarla". Queste le parole del commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, nella sessione pubblica del Consiglio Ue Agrifish a Lussemburgo, rispondendo alla richiesta avanzata dal ministro dell'Agricoltura italiano Francesco Lollobrigida di estendere l'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per fornire sostegno agli agricoltori contro il rincaro dei carburanti agricoli.