Ue, ipotesi Eurobond per finanziare spese per energia e difesa

Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti riservate, l'Unione Europea si starebbe preparando a lanciare bond "su vasta scala" per finanziare le spese dell'energia e della difesa.

I tecnici sarebbero al lavoro per mettere a punto un piano da presentare dopo il prossimo summit di Versailles in programma per il 10-11 marzo. Ancora da decidere l'importo e la struttura dell'operazione ma la notizia è stata sufficiente per far volare le Borse e far scendere lo Spread Btp/Bund a quota 149,3.