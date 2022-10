Ue, intesa sul gas: price cap dinamico e fondo comune

Le conclusioni dei leader Ue danno chiaro mandato a Bruxelles di agire su una serie di misure, tra le quali il price cap, contro il caro energia.

Accanto, l'idea di un nuovo fondo comune per finanziarle. In particolare sul fronte del price cap Bruxelles è incaricata di mettere a punto un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi sulle transazioni di gas naturale per prevenire picchi estremi sui mercati spot. Sono attese proposte per un meccanismo di garanzia come il Sure, oppure per dare più forza e flessibilità alle risorse previste nel RePowerEu.