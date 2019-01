Ue, Draghi: "Rischi al ribasso ma la Bce è pronta ad agire"

Le informazioni che giungono dall'economia dell'area euro continuano a essere più deboli del previsto ma la dinamica di normalizzazione dell'inflazione riceve ancora spinte di supporto. Da parte della Bce "resta essenziale uno stimolo monetario significativo", ha ribadito Draghi, precisando che "il Consiglio resta pronto ad aggiustare tutti i suoi strumenti, per assicurare che l'inflazione si muova in maniera sostenibile verso i valori obiettivo".



Il presidente della Bce ha quindi sottolineato che l'Italia "cresce meno rispetto al passato" e "significativamente meno rispetto alle aspettative" e che "questo in realtà interessa tutti i Paesi dell'eurozona o la maggior parte di essi", ma anche che si tratta di un fenomeno "più marcato" in Italia, che già nella fase precedente di espansione mostrava una "crescita minore rispetto ad altri Paesi".