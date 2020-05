Ue, Conte sente Merkel e Macron: "Recovery Fund per risposta efficace"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente Emmanuel Macron per preparare il negoziato "sull'ambiziosa proposta del Recovery Fund quale componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19". Lo rende noto Palazzo Chigi. Il piano comune in attesa del prossimo vertice Ue a giugno.